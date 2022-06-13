Зеленский насчитал 2606 утвердительных ответов в пользу современнной ПРО для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

К сегодняшнему дню набралось уже 2606 утвердительных ответов на вопрос, нужны ли Украине современные системы ПРО.

Об этом заявил во время своего очередного видеообращения глава киевского режима Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да», – говорится в обращении.

По словам Зеленского, набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам с 24 февраля.

«Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались», – сокрушается Зеленский.