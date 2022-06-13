Зеленский насчитал 2606 утвердительных ответов в пользу современнной ПРО для Украины

13.06.2022  09:38 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

К сегодняшнему дню набралось уже 2606 утвердительных ответов на вопрос, нужны ли Украине современные системы ПРО.

Об этом заявил во время своего очередного видеообращения глава киевского режима Владимир Зеленский.

К сегодняшнему дню набралось уже 2606 утвердительных ответов на вопрос, нужны ли Украине современные...

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«Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да», – говорится в обращении.

По словам Зеленского, набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам с 24 февраля.

«Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались», – сокрушается Зеленский.

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