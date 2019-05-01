Зеленский нашел теплое место для проведения консультаций

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский и его команда не смогут сделать шаги к улаживания конфликта в Донбассе, так как находятся в прямой зависимости от множества украинских политических и бизнес-элит.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, команда Зеленского не сможет ничего нового сказать жителям Донбасса, и, тем более, российским властям, именно по причине своей антинезависимости от элит, которые правят Украиной. Без сомнения, он в Турции занимается не только отдыхом, но, в том числе, и консультациями с представителями разных политических сил, об этом сообщает ряд инсайдерских источников», – сказал эксперт.

По его словам, Зеленскому пришлось проводить консультации за пределами Украины, поскольку «структуры его патрона Коломойского еще не являются въездными, и ряд других политических сил, которые могут в дальнейшем повлиять на политический процесс на Украине, также находятся за пределами этой страны».

«Поэтому гораздо удобнее всех свезти в один турецкий отель и пытаться расставить все точки над «і», тем более, что изначально элиты не готовились, что Зеленский станет президентом Украины. Многие делали ставки на Юлию Тимошенко, многие считали, что Порошенко, используя свой административный ресурс и силовое давление, сохранит свои властные функции и полномочия. Этого не случилось, сейчас идет перекройка всего политического сценария на ближайшие пять лет», – пояснил эксперт.