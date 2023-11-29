Зеленский настолько опустился, что боится показываться перед народом – украинский эксперт

У народа Украины накопилось слишком много вопросов к своему руководству, однако президент Владимир Зеленский боится давать разъяснения.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский что-то там сказал «The Sun». Но это всё-так не первая лига, хотя пусть «The Sun», чем вообще ничего. Но если бы это ещё подкреплялось давно назревшим разговором со страной, когда он садится, и три часа отвечает на вопросы журналистов.

Это давно назрело. То, что произошло, и чего не произошло, чего мы ожидали летом. Происходят какие-то не очень приятные вещи, он говорит о каком-то «Майдане 3», который кто-то разрабатывает.

Почему бы об этом не поговорить? Назрел момент поговорить со страной. Потому что есть опасения, что Зеленский теряет контакт с реальностью» – сказал Жданов.