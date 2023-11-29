Зеленский настолько опустился, что боится показываться перед народом – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
29.11.2023 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


У народа Украины накопилось слишком много вопросов к своему руководству, однако президент Владимир Зеленский боится давать разъяснения.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У народа Украины накопилось слишком много вопросов к своему руководству, однако президент Владимир Зеленский...

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«Зеленский что-то там сказал «The Sun». Но это всё-так не первая лига, хотя пусть «The Sun», чем вообще ничего. Но если бы это ещё подкреплялось давно назревшим разговором со страной, когда он садится, и три часа отвечает на вопросы журналистов.

Это давно назрело. То, что произошло, и чего не произошло, чего мы ожидали летом. Происходят какие-то не очень приятные вещи, он говорит о каком-то «Майдане 3», который кто-то разрабатывает.

Почему бы об этом не поговорить? Назрел момент поговорить со страной. Потому что есть опасения, что Зеленский теряет контакт с реальностью» – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что положение украинского президента слишком шаткое, и даже разговор с «карманной» прессой может обрушить его рейтинг.

«Хотя, может быть, он себя чувствует настолько уязвимым, что не хотелось бы подставляться ещё под огонь отсюда. Даже если не приглашать Юрия Бутусова, неприятные вопросы можно получить от других, а их накопилось. То есть, страна точно созрела для серьёзного разговора о том, что дальше. И о вопросах дальнейшей мобилизации», – добавил эксперт.

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