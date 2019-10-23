Зеленский наступает на грабли Януковича

23.10.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заигрывать с националистами, но те никогда не признают его своим. Вместе с тем, это подрывает к нему доверие со стороны его избирателей.

Об этом в интервью каналу Первый казацкий заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот, кто в политике пытается стать своим среди чужих, гораздо быстрее становится чужим среди своих. Дальше ему уже просто нечего ловить ни здесь, ни там – свои в нем разочаровались, а для чужих он так и остался чужим. Но при этом он, растеряв свой политический капитал, не представляет интереса в качестве контрагента по каким-то договоренностям. Мы это все видим – Зеленский пытается понравиться патриотам, оседлать эту милитарную волну», – сказал Белашко.

По его словам, Зеленский не желает учиться на ошибках предшественников.

«Когда Янукович на волне обещаний государственного статуса русского языка стал президентом, первое, что он сделал – нанял себе репетитора по украинскому и начал требовать, чтобы вся челядь вплоть до Николая Яновича выучила державну мову – «ну мы ж влада, Украина – це мы». Вот и Зеленский пытается соответствовать не задумываясь над тем, насколько это глупо выглядит со стороны – пытаться казаться тем, кем ты не являешься», – отметил политолог.

Он полагает, что заигрывание с так называемым активным меньшинством не приводит к снижению негатива со стороны этого меньшинства.

«Он просто усиливается чувством брезгливости и чувством безнаказанности, которое возникает у хищника, когда он видит легкую добычу. Зеленский не станет для украинских патриотов побратимом и соратником. Он не станет для них легкой добычей. Логика политического процесса диктует, что обязательно дойдет до прямого конфликта», – прогнозирует Белашко.