Зеленский – НАТО: дайте нам оружие, и мы захватим Крым

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию, которая не хочет предоставлять свои танки до того, как это сделают США.

В рамках «украинского завтрака» на форуме в Давосе он заявил, что Украина защищает Европу и потребовал не сдерживать себя в поставках оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно мешкать или сравнивать. Когда ты говоришь: «Я дам танки, если кто-то другой также даст танки. Я мощный в Европе, я помогу, если кто-то, кто вне Европы, также поможет». Мне кажется, что это не очень правильная стратегия. Это то же самое, что мы, граждане Украины, государство, в которой больше ста национальностей, десятки разных меньшинств. И тут вдруг военные начнут говорить: «Мы этих защищаем, а этих не защищаем». Мы не можем делить – мы все граждане Украины, так оно и есть, независимо от того, у кого какие этнические корни. И мы – граждане Украины, которые сегодня защищают европейцев и все их ценности. Вот эти очень важные моменты. Потому не может быть фрагментированной помощи или избирательности по укреплению нашей армии. Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая называет себя публично соседями», – заявил Зеленский.

Украинский президент также потребовал дальнобойные системы, чтобы бить по освобожденным территориям, которые были включены в состав России:

«Нужны системы, которые могут работать на большую дистанцию. И мы говорим сегодня не о Российской Федерации, хотя все понимают, что любви украинцев к россиянам после того, что они тут сделали, не будет. Тем не менее, мы говорим о наших оккупированных территориях – оттуда летят сегодня ракеты, идет артиллерия, на примере того же Херсона – на другом берегу стоит артиллерия, оружие, но мы не можем дотянуться, абсолютно справедливо защитить наших людей… Для этого нужно соответствующее оружие, оно есть у партнеров».

Отдельно Зеленский высказался о планах «вернуть Крым».

«Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым – наша территория, это наше море и наши горы. Дайте нам ваше оружие, мы вернем наше».