Зеленский натравил СБУ на Кличко – он его потенциальный конкурент

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинские СМИ сегодня сообщили о попытке обыска в квартире мэра Киева Виталия Кличко на улице Богдана Хмельницкого. Туда прибыло около 20 вооруженных правоохранителей. Сам градоначальник в момент появления силовиков находился на тренировке. Позже выяснилось, что прибывшими были сотрудники СБУ. Они якобы намеревались провести обыск в соседней квартире по делу о фальсификации нефтепродуктов, причем, двумя этажами ниже.

Ранее массовые обыски прошли в структурных подразделениях КГГА. Сам Кличко назвал это давлением на него и его партию. Политолог Владимир Воля считает, что властям не нравятся амбиции Кличко.

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«Ранее он призвал мэров городов присоединяться партии «Удар», и на следующий день начались массированные обыски по департаментам и коммунальным предприятиям. А вчера Кличко сделал ещё одну жёсткое заявление по поводу этих обысков, и теперь уже пришли к нему. Вероятно, это не просто совпадение. Кто-то в ответ на резкие заявления Кличко пытается дать ему что-то понять», – считает Воля.

Эту же версию публикует в своем блоге политолог Тарас Березовец.

«Силовое запугивание киевского мэра это также ответ на возросшие президентские амбиции Кличко и борьба за ресурсы столицы. Поскольку олигархи, согласно Зеленского, поддерживают разных игроков и влияют на повестку дня, с точки зрения офиса президента, поддержка Кличко со стороны Фирташа, Ахметова и Пинчука является вызовом ему лично. Кличко и Разумков это два политика с относительно неплохим балансом доверия-недоверия, ставку на которых делают олигарха в будущих президентских выборах.

То, что Кличко не скрывает своих намерений побороться за пост президента и с ним лично встречается Нуланд в ходе недавнего визита плюс поддержка олигархов, является крайне плохой новостью для Зеленского. И вот сейчас мы видим его ответ на эти угрозы», – считает Березовец.