19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Одесса, Политика, Украина
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Зеленский научил Саакашвили бегать через фонтаны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже”, – написал Саакашвили в соцсети и выложил видео.

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Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе под овации публики пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.

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