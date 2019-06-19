Зеленский научил Саакашвили бегать через фонтаны

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским пробежался по фонтану и выложил видео в соцсети, передает корреспондент ПолитНавигатора.



“В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже”, – написал Саакашвили в соцсети и выложил видео.

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Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский в Мариуполе под овации публики пробежал сквозь работающий фонтан, чтобы сесть в автомобиль.