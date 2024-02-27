Зеленский навредил Украине, занизив количество потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский, назвав сильно заниженные потери ВСУ за два года конфликта, демотивирует Запад оказывать помощь Киеву.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения медийного восприятия это будет звучать так: «Два года вам, украинцы рассказывают про страшнейшую войну, про бойню, превышающую все мыслимое в истории с 45-го года, кроме ирано-иракской». 31 тысяча погибших, это вообще о чем? Бойня не такая кровавая. Даже если пересчитать на численность сил обороны, получается, что украинцы могут», – сказал экс-советник ОП.

«Вывод будет однозначный – они могут держаться, у них малые потери, у России гораздо больше, поэтому с помощью можно не особо спешить, они и так держатся. А это не так. По двум причинам. Первая – во-первых, потери больше, а во-вторых, воюют не только люди, мы же не можем телами затыкать дыры на фронте.

Нам нужны снаряды, нам нужна материальная помощь со стороны Запада, нужно создавать систему аргументов, которая бы действовала. 31 тысяча за два года интенсивной войны, крупнейшей в Европе, эта цифра породит на Западе множество вопросов», – заявил Арестович.