Зеленский навсегда?  Как появляются диктатуры

Осталось чуть больше трех месяцев до 29 октября 2023 года. Именно в этот день согласно украинскому закону и политической традиции должны состояться очередные выборы в Верховную раду. Первый раз осенние выборы в украинский парламент прошли еще во времена Ющенко – в 2007 году и с тех пор закрепились именно за этим временем года.

Нынешний состав Рады дорабатывает свою каденцию и по идее должен скоро уйти в историю вместе со своим монструозным «монобольшинством» пропрезидентской партии «Слуга народа», судя по последним опросам не сумевшей воспользоваться для укрепления своих рейтинговых позиций даже таким подарком судьбы, как военное положение и прямой запрет конкурентов и критики власти в СМИ.

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И если Зеленский, судя по тем же опросам, сохраняет безусловное лидерство в симпатиях пусть не всех украинцев, но хотя бы тех, кто остался на Украине и поддерживает войну и власть, то его «слуги» со своими бесконечными коррупционными скандалами» симпатии теряют. Даже у тех, кто в целом поддерживает этот режим.

Но не спешите на этом основании делать вывод, что скоро власть на Украине (по крайней мере, парламентская) сменится. Тут «слугам режима» на помощь пришла как раз война и вызванное ею военное положение со всеми его конституционными ограничениями, включая прямой запрет на проведение в таких условиях выборов.

Именно на это обстоятельство указал не так давно Зеленский, выступив с неожиданной тирадой относительно того, что он исключает проведение выборов президента на Украине до конца боевых действий.

Этот президентский посыл наблюдатели и внутри и вне Украины поняли абсолютно одинаково – как попытку узурпировать власть под видом заботы о соблюдении Конституции, лишив украинцев одного из немногих гражданских и политических прав, которые у них ее остались – права избирать и быть избранными.

Вторая по значимости цель – объехать на кривой козе закрепленное в пятой статье украинской Конституции положение о том, что источником власти в стране является народ, а не никем не избираемая и пролонгирующая собственные полномочия в обход какого бы то ни было контроля со стороны народа клика.

Ведь смысл выборов, прежде всего, в представительстве. Голосуя, люди дают мандат тем или иным партиям или кандидатам-физлицам представлять их интересы в органах власти и реализовывать тот или иной курс развития страны. И при этом избранные несут политическую ответственность перед теми, кто их послал во власть – если их реальные действия противоречат обещаниям, в следующий раз за них не голосуют.

Это вроде бы общеизвестные азы представительной демократии, но если у людей такое право забрать, то они теряют не только своего депутата в совете того или иного уровня, но и любую кроме насильственно-революционной возможность хоть как-то повлиять на курс государственного корабля, на то, куда тащат страну те кто у руля сейчас, о чем и с кем они подписывают соглашения и договора, как правило, кабальные и невыгодные.

Да, в конце концов, люди теряют влияние на решение вопросов войны и мира. Если безумный «доктор» на Банковой сказал – «в морг», значит, безальтернативно в морг и никак иначе. Что мы сейчас и видим на примере отказа власти от любых переговоров с Россией, когда насильно мобилизованных пинками гонят на передовую даже не спрашивая их, хотят ли они умирать за эту власть и непонятные им цели.

В условиях реальной демократии все эти люди сказали бы власти свое «Хватит!» на выборах. Это подтверждает хорошо знающий реальные настроения в своей стране глава политсовета запрещенной Зеленским партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Не могу сказать их количества, но такие люди есть. Просто они боятся сейчас проявить себя, подать голос, потому что будут уничтожены, репрессированы этой машиной, этим прессом беззакония, который перечеркнул сегодня и понятие демократии, и правового государства. Нет ни судов, нет ничего, есть только указки Зеленского и его преступного окружения», – не так давно делился он своими соображениями с телеканалом RT.

Ярким подтверждением слов Медведчука является тот нажим, который ощущают на себе те депутаты из его партии, которые по тем или иным причинам неугодны власти даже в условиях запрета и самой партии и роспуска ее фракции в Раде. Таких депутатов ломают через колено, насильно заставляя якобы добровольно сдавать мандаты и покидать парламент. Последний в ряду таких случаев произошел в этом месяце с депутатом Татьяной Плачковой.

Но ведь эти депутаты, какими бы они ни были, не сами в Раду попали. За них голосовали миллионы украинцев, которые уже в этом парламенте остались без своего политического представительства.

То есть Рада фактически перестала быть органом, адекватно отражающим мнения всей полноты украинского общества.

Но вернемся к выборам и их дате. Как мы уже говорили выше, часики тикают, время идет и что-то решать надо. Зеленский и Ко решили – раз такой вроде благовидный предлог, выборы не проводить. Да и своим ручным банкротам-кнопкодавам в Раде косточку кинули, пролонгируя их полномочия на неопределенный срок без всяких выборов. Вроде все довольны?

Нет не все. Выяснилось, что много прощающая Зеленскому Европа не очень поняла такой финт ушами и удивилась. Причем удивление от имени Европы выразил президент ПАСЕ Тини Кокс, по словам которого Украина обязана провести свободные демократические выборы. Политик признал, что, согласно украинской Конституции, волеизъявление в таких условиях невозможно, но он убежден, что страна должна найти выход из ситуации и если нужно, то отменить военное положение.

«Победить в войне, пережить это вторжение – это уже невероятный вызов. Но восстановить, усилить, отстроить страну, соблюдая при этом правила демократии, верховенства права и прав человека – это вызов будет оставаться с вами на много лет вперед. Но вы должны преодолеть этот вызов. Потому что, если вы этого не сделаете, то у вас самих возникнет вопрос: так что же мы защищали в этой войне», – заявил Кокс, добавив, что не проведение выборов станет для Украины огромным вызовом.

Критикуя – предлагай. Президент ПАСЕ считает, что для голосования можно выбрать возможность волеизъявления онлайн. Кокс подчеркнул, что никто не осудит Украину, если выборы не пройдут идеально, однако возможно осуждение, когда они вообще не состоятся.

В Киеве на такие советы со стороны отреагировали очень плохо. Хотя это даже не попытка «выкрутить руки» и не жесткая резолюция, к примеру, того же ПАСЕ, а всего лишь корректное мнение важного еврочиновника. Но для киевских ПАСЕ – не тот уровень, чтобы позволять собой помыкать.

Вот ежели б такое сказал Белый дом или Даунинг-стрит, тогда может быть, хотя и неточно. ПАСЕ же в довольно грубой форме послали. Сделал это один из главных ястребов режима Алексей Данилов.

«Когда введено такое положение, в котором сегодня находится наша страна, никакие выборы не могут происходить. Точка», – отрезал Данилов в эфире пропагандистского телемарафона, натянув на свою волчью шкуру лицемерную овечью маску поборника конституции и верховенства права.

Хотя когда политическая целесообразность диктовала вводить незаконные персональные санкции против оппозиционеров типа Медведчука или запрещать связанные с Медведчуком каналы решением СНБО, такие мелочи, как конституционные нормы, Данилова не волновали.

В общем, как говорится, станцию «Выборы» Украина в этом году практически со стопроцентной вероятностью проехала. Потому что времени в обрез. Учитывая массу практических и правовых проблем, связанных не только с необходимостью урегулирования вопроса с проведением выборов в условиях военного положения или его отменой, но и чисто специфических проблем в епархии ЦИК.

Например, серьезным вызовом станет актуализация списков избирателей с учетом того, что миллионы украинцев не только выехали за рубеж, но и получили статус внутренне перемещенных лиц, переехав в другие регионы страны.

Кроме того, еще в 2019 году возникала проблема нехватки избирательных участков за границей. В условиях того, что миллионы украинцев сейчас беженцы по всему миру, эта проблема встанет еще более остро.

Кроме того, 20 % территории страны уже потеряны и де-факто и де-юре вошли в иную политико-правовую реальность. Там готовятся уже к российским выборам осенью. Что удивительно и характерно, России, в отличие от киевских, военное положение в ряде регионов никак не мешает вести подготовку к выборам в плановом порядке.

Ранее в Киеве звучали предложения ввести некий «выборный мораторий» для Крыма и Донбасса – аж до 2030 года, мотивируя это тем, что эти регионы «девятый год находятся под оккупацией». То есть, чтобы вы понимали всю абсурдность происходящего, получается, «оккупанты» проводят на этих территориях выборы и референдумы, ничуть не боясь дать населению право голоса и волеизъявления. А государство, которое считает эти территории «своими», наоборот, делает все, чтобы этих граждан права голоса лишить на годы вперед.

Ярче всего этот абсурд проявляется на примере жителей Донбасса. Те из них кто остался в регионе и принял российское гражданство – будет голосовать. Те же, кто уехал на подконтрольную Украине территорию, права голоса лишены и неизвестно когда оно у них вообще появится.

В принципе, теоретическая вероятность проведения парламентских выборов 29 октября этого года еще сохраняется при том фантастическом допущении, что боевые действия прекратятся уже сейчас и стороны перейдут к переговорам, а в самой Украине отменят военное положение.

Однако, учитывая тот факт, что контрнаступление Зеленского и не думает сворачиваться, а наоборот, нам обещают «жаркий август» и в Киеве все еще рассчитывают на какие-то успехи, в практическом плане вероятность проведения выборов – нулевая.

Но даже не это представляется главным. Когда и если будет наконец решен вопрос о технической стороне выборов, во весь рост встанет вопрос иного плана и куда более важный: а что это будут за выборы? В какой общественной атмосфере они будут идти, все ли потенциальные участники смогут в них принять участие, будет ли политигрокам обеспечена свобода агитации и высказывания в СМИ, упадут ли цензурные запреты, уйдут ли с улиц ультраправые молодчики, запрещающие любую неугодную властям активность и так далее.

Все эти опасения суммировал вынужденный политэмигрант и оппозиционер из запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, по мнению которого сегодня на Украине невозможны демократические выборы. Ведь, начиная с 2014 года, властями насаждаются антироссийские настроения, а за выражения иного мнения человека могут репрессировать.

«Избирают в государстве, а государства Украина сегодня нет. Какие могут быть выборы на Украине? Да, он [Зеленский] может назначить выборы, но сразу назначить себя президентом и назначить депутатов поименно, по списку, которые смотрят ему в рот и не думают, что он говорит, а самое главное не дают оценки тому, что он делает. Это все возможно, но это не выборы», – уверен украинский оппозиционер.

Что самое паршивое в данной ситуации, так это то, что если сейчас у власти пройдет этот номер с фактической отменой парламентских выборов на неопределенный срок, то они войдут во вкус и непременно попробуют закрепить и масштабировать свой «успех», распространив эту практику и на намеченные весной следующего года уже президентские выборы. Не зря же они собираются воевать с Россией годами.

И в таком случае неограниченное даже формальными рамками выборов всевластие нынешней клики приобретет законченный вид, а страна получит фактического диктатора, который будет ответственен исключительно перед поставившим на него Западом.