Зеленский навсегда отрезал от Украины миллионы заробитчан

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что украинские гастарбайтеры уже никогда не вернутся домой.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, украинская власть дала слишком мало времени для того, чтобы граждане страны смогли добраться домой.

«Учитывая, что заграницей находятся, по самым скромным оценкам, от пяти до одиннадцати миллионов украинцев, сообщения о том, что границы будут закрываться, ограничения будут на выезд и въезд – появилось за три-четыре дня.

Этого мало, чтобы людям определиться, как им действовать. Особенно, если у людей длительная работа, люди в той или иной степени социализированы, имеют какие-то определенные контракты. Потому очень много украинцев останется за границей, и эта ситуация с изоляцией Украины, с изоляцией соседних стран, приведет к тому, что очень много кто из украинцев разорвет свои связи с Украиной.

Этот коронавирус приведет к тому, что много украинцев будут локализовываться. Это будет последняя ситуация, которая повлияет на их решение остаться уже навсегда в той или иной стране. Часть украинцев потеряет связь с Украиной в связи с этой ситуацией, безусловно», – заявил Бортник.