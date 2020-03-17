17.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика
Просмотров:

Зеленский навсегда отрезал от Украины миллионы заробитчан




Закрытие государственных границ из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что украинские гастарбайтеры уже никогда не вернутся домой.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бортника, украинская власть дала слишком мало времени для того, чтобы граждане страны смогли добраться домой.

«Учитывая, что заграницей находятся, по самым скромным оценкам, от пяти до одиннадцати миллионов украинцев, сообщения о том, что границы будут закрываться, ограничения будут на выезд и въезд – появилось за три-четыре дня.

Этого мало, чтобы людям определиться, как им действовать. Особенно, если у людей длительная работа, люди в той или иной степени социализированы, имеют какие-то определенные контракты. Потому очень много украинцев останется за границей, и эта ситуация с изоляцией Украины, с изоляцией соседних стран, приведет к тому, что очень много кто из украинцев разорвет свои связи с Украиной.

Этот коронавирус приведет к тому, что много украинцев будут локализовываться. Это будет последняя ситуация, которая повлияет на их решение остаться уже навсегда в той или иной стране. Часть украинцев потеряет связь с Украиной в связи с этой ситуацией, безусловно», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть