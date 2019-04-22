Зеленский назначен президентом войны, а не мира

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский как президент – всего лишь очередная фигура в руках американцев, которая не сможет помешать США использовать Украину в своих политических, экономических и военных целях.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о Зеленском, как о новом лице, президенте надежды, «президенте мира» люди попадают в ту же самую ловушку.

Я напомню несколько фактов. Существует имитационный центр и большой испытательный полигон в Яворово, недалеко от границ Польши. Это функционирующая инфраструктура военная американцев и НАТО, и как Зеленский сможет вывести их оттуда? Существует инфраструктура в Очаково, которая тоже для понятных целей, не связанных никак с целями государства Украина, используется определёнными военными совершенно очевидных стран. Сможет ли президент Зеленский всей полнотой своей власти, которую он намерен сам себе ограничить так же, как отказать в неприкосновенности и депутатам, и бывшему президенту. Сможет ли он с этим что-то сделать? Нет.

Очевидно, что тем, кто действительно получает преференции разного рода, не только отработка боевого слаживания своих собственных объединений и обучения своего собственного военного персонала на территории указанных полигонов, которые я назвал, но и фактически получая Украину как инструмент получения недобросовестных преференций в международной экономической конкуренции, им в принципе все равно, какая фамилия у президента Украины, лишь бы сохранялся курс», – подчеркнул он.

«И в этом смысле очевидно, что прямая и косвенная поддержка Порошенко не принципиальна была для них, поскольку там тоже не существует какого-то единого консенсуса по вопросам Украины, лишь бы сохранялся антироссийский курс. Поэтому говорить о том, что Зеленский может что-то серьёзно поменять, не приходится», – резюмировал политолог.