Зеленский назначил главу МИД Пристайко громоотводом

23.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины дал команду главе МИДа Вадиму Пристайко говорить глупости и взаимоисключающие вещи и вешать на себя всех собак, пока пиарщики Владимира Зеленского ищут для своего шефа возможность выйти из ситуации победителем.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пристайко сегодня становится громоотводом. То есть это громоотвод, который начинает вещать противоположные вещи, он выдаёт какие-то сентенции, которые ситуативно решают проблему на ближайшие тридцать секунд. После этого у него происходит новая встреча, новая перезагрузка, и он опять начинает что-то говорить. А Зеленский в этой ситуации продолжает молчать.

То есть пиарщики главного человека точно понимают, что вся история с нормандским форматом, с приближающейся встречей с Трампом, она пока невыгодна Зеленскому, он не понимает, где он наберёт здесь баллы, где будут аплодисменты, где будет тот восторг публики, когда он выйдет победителем из этой истории», – заявил Мирошник.