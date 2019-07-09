09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Спецслужбы, Украина
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Зеленский назначил замом главы Службы внешней разведки генерала времен Януковича

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в соответствующем указе.

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«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки», — говорится в тексте документа.

В 2013 году Евдокимов возглавлял управление информации Администрации Государственной пограничной службы. В августе того года тогдашний президент Виктор Янукович присвоил Евдокимову звание генерал-майора.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, ранее Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим депутатом Рады от партии Юлии Тимошенко «Батьківщина».

В конце июня стало известно, что заместителем и.о. главы СБУ Ивана Баканова назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ «К» СБУ и подпадает под люстрацию. Калюжняк был помощником нового главы СВР Владислава Бухарева.

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