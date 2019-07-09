Зеленский назначил замом главы Службы внешней разведки генерала времен Януковича

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в соответствующем указе.

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«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки», — говорится в тексте документа.

В 2013 году Евдокимов возглавлял управление информации Администрации Государственной пограничной службы. В августе того года тогдашний президент Виктор Янукович присвоил Евдокимову звание генерал-майора.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, ранее Зеленский назначил новым главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева, который является действующим депутатом Рады от партии Юлии Тимошенко «Батьківщина».

В конце июня стало известно, что заместителем и.о. главы СБУ Ивана Баканова назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ «К» СБУ и подпадает под люстрацию. Калюжняк был помощником нового главы СВР Владислава Бухарева.