Зеленский назвал главную заслугу Порошенко

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Усталость мирового сообщества от Украины – это “заслуга” экс-президента страны Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил нынешний президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве.

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“Порошенко до сих пор живет тем, что он “президент”. Порошенко хотел со мной много раз встретиться. Я слышу, что Порошенко только критикует и обвиняет меня и мою политику. Я принял страну с тем, что было. Порошенко сделал негативный имидж Украины на международной арене, но мы пришли исправить это. Люди верят, что я готов идти к миру, а экс-власть мешает”, – заявил Зеленский.