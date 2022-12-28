Зеленский назвал Крымский мост «печально известным»

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Трудности логистики через Крымский мост после совершённого в октябре теракта символизируют, что будущее у полуострова может быть только украинским.

Об этом, выступая в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничто не остановит», – трепался клоун.

«В Черном море несколько поубавилось флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд, если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинское», – болтал Зеленский.