Зеленский назвал Крымский мост «печально известным»

28.12.2022  20:18 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Трудности логистики через Крымский мост после совершённого в октябре теракта символизируют, что будущее у полуострова может быть только украинским.

Об этом, выступая в Верховной раде с посланием «Об основах внутренней и внешней политики», заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трудности логистики через Крымский мост после совершённого в октябре теракта символизируют, что будущее у...

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«Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления.

Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничто не остановит», – трепался клоун.

«В Черном море несколько поубавилось флагманов, а один печально известный мост все чаще работает на выезд, а не на въезд, если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинское», – болтал Зеленский.

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