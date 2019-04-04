Зеленский назвал кумиром Черчилля и сказал, что хотел бы жить в Швейцарии

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что для него примерами для подражания являются Ли Куан Ю и Уинстон Черчилль, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Ли Куан Ю — один из создателей сингапурского экономического чуда, Уинстон Черчилль», — сказал он, отвечая на вопрос «Радио Свобода», кто из государственных деятелей мира является для него примером для подражания.

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Кандидат в президенты также сообщил, что считает скандинавские страны и Швейцарию самыми комфортными для жизни, но интереснее всего, по его мнению, жить в США. Зеленский рассказал также, что в свое время его поразила Австралия, ее доброжелательные люди.

Отвечая на вопрос, какие три страны являются главными стратегическими партнерами Украины, Зеленский заметил, что «жизнь изменчива». «Мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях», — сказал он.