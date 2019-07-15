Зеленский назвал «недопустимым» повторение ДТП с участием его кортежа

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский назвал “недопустимым” ДТП в Запорожской области, произошедшее по вине водителя из Госуправления охраны. Также президент пообещал, что если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский написал на своей страничке в соцсети.

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“В последнее время в соцсетях много «зрады» на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех.

Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок». Видимо, поэтому фейсбук-сообществе должно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все.

Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы.

По затору на Позняках, то давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено”, – написал Зеленский.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, водитпель автомобиля службы госохраны, возвращавшийся из Запорожбя в Киев спровоцировал ДТП с участием школьного автобуса. К счастью никто не пострадал.