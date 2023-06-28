Зеленский назвал Россию вечным врагом и отверг возможность компромисса

Вадим Москаленко .  
28.06.2023 23:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские неонацисты не пойдут ни на какие компромиссы по территориальным вопросам и будут продолжать войну с Россией до последнего.

Об этом в ходе выступления перед Верховной радой заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты не пойдут ни на какие компромиссы по территориальным вопросам и будут продолжать...

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«Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно: победа Украины – это освобождение от российской оккупации всей нашей территории», – сказал Зеленский.

После этого он зачитал уже неоднократно озвученные условия Киева – передача неонацистам Крыма и Донбасса, выдача Украине всех людей, на кого укажут бандеровцы, членство в ЕС и НАТО, и прочее.

Зеленский назвал Россию вечным врагом неонацистов и подчеркнул, что ему не важно, какой ценой обойдётся «победа».

«Мы должны понимать, что путь к нашей победе труден. И сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца, но должно быть национальное согласие по определению нашей победы. Когда цель ясна, когда цель справедлива, не так важно, насколько тернист путь к этой цели. Украина пройдет этот путь к победе и это уже не мечта – это реальность.

Современная Россия и современная российская государственность несет в себе экзистенциальную угрозу для Украины и не учитывает любые договоры, сила которых не подкреплена силой имеющегося оружия для защиты Украины.

Поэтому независимо от того, как будет развиваться глобальная повестка дня в отношении России, Украина будет иметь необходимое оружие, чтобы защитить себя и союзников от любых российских посягательств, будет иметь достаточную численность и качество армии», – бредил Зеленский.

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