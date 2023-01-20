Зеленский назвал Запад «папой и мамой»

У Запад и Украины нет времени, чтобы затягивать противодействие России.

Об этом заявил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам очередной военной конференции в Рамштайне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли у нас достаточно времени? Террор продолжается, он не дает нам времени на длительные дискуссии. Этот террор разрушает город за городом. У наших защитников заканчивается оружие. К сожалению, железо повреждается. Мы не имеем права на задержки. Я благодарю вас 100 раз, но нам нужно еще. Мы платим украинской кровью. Мы не можем поставить войну на паузу. Нам нужны артиллерийские и противоракетные установки, чтобы защитить украинское небо. Время – это оружие в руках России. Поэтому мы должны ускориться. Время должно быть козырем в нашем рукаве», – сказал Зеленский.

Он назвал западную коалицию «победной» и заявил, что Кремль должен потерпеть поражение.

«Мы инвестируем в новый мировой порядок. Мы понимаем, что вы не хотите того, что происходит в Украине для себя, поэтому вы должны понимать, какую ношу несет Украина для всех нас, для стран всего мира. Украинцы борются, чтобы показать вам пример, как не бояться. Поэтому мы должны ускориться, ведь папа и мама, которые защищают своих детей, будут действовать как можно быстрее. Дети знают, что их родители тут, когда они просят оружия и помощи», – сказал Зеленский.