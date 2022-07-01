Зеленский назвал Змеиный «первым шагом» и обещает «выжать русских из нашего моря»

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Новости Украины

Компания Maxar Technologies показала, как выглядит остров Змеиный после ухода оттуда российских военных.

Снимки со спутника опубликованы на сайте Maxar и были сделаны 30 июня.

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«На снимках можно увидеть дым от горящих транспортных средств/сооружений в нескольких местах в северной части острова», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня Минобороны РФ подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это «шагом доброй воли». Такая формулировка и само оставление острова, закрывающее даже теоретическую возможность морского десанта на Одессу и Николаев вызвали возмущение среди активной части российского общества, поддерживающей СВО.

В свою очередь, украинское оперативное командование «Юг» сообщило, что украинцы изучают возможность высадки на Змеином собственных войск, однако пока что считают такие действия преждевеменными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении назвал потерб Россией контроля над Змеиным стратегическим событием, полностью меняющим ситуацию в северном Причерноморье.

Однако, предостерег Зеленский, уход россиян со Змеиного еще не гарантирует безопасность, но «это уже значительно ограничивает действия оккупантов».

«Бесспорно, главное слово сегодня – Змеиный. Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл российский корабль. Затем и корабль отбыл – навсегда, а теперь и остров снова свободен», – радуется Зеленский.

Зеленский также выразил благодарность Главному управлению разведки, бойцам «Альфы», артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию «Александрия».

«Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно изменяет ситуацию в Черном море. Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы выжмем их из нашего моря, с нашей земли, с нашего неба», – сказал Зеленский.