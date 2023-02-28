Зеленский не хочет быть первым президентом, признавшим потерю территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет пойти на переговоры по компромиссу с Россией, потому что в этом случае он превратится в первого и единственного украинского лидера, при котором страна официально потеряла территории.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет подписано какое-то перемирие или прекращение огня, как предлагает, например, Китай по своему плану, или как предлагают, например, по информации The Wall Street Journal, Сунак, Макрон и Шольц – сейчас именно подписать какое-то соглашение о перемирии, тогда получается, что Зеленский – единственный президент, при котором будут потеряны территории.

Он может на это согласиться? Нет, потому что это значит, что все недовольные – не его действиями во время войны, а просто недовольные, потому что они его не принимают, не воспринимают. Даже во время войны продолжаются все обвинения, которые были еще довоенные, – все это активизируется и тогда Зеленскому, и его политической силе будет, мягко говоря, нелегко.

Вспомнят все – шашлыки в мае, «не бойтесь, нападения не будет»…

Поэтому для него сейчас не будет другого выбора, как, по крайней мере, жестко заявлять, планировать, ставить военную цель на этот год – освобождение всех территорий, еще и с Крымом, для того, чтобы не только возвратить Крым и Украину к границам 2014-го года, но и полностью не дать никаких шансов, возможностей оппозиции для критики Зеленского. Поэтому у него ставка – победа», – заявил Карасев.