Зеленский не хочет видеть Порошенко за решеткой

05.08.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы экс-президент Петр Порошенко понес уголовное наказание.

Об этом в эфире канала Politeka заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что Зеленский хочет видеть Порошенко за решеткой. Что бы про Порошенко ни говорили, у него очень серьезные позиции среди глав других держав. Когда его начали преследовать, было несколько заявлений западных политиков о том, что при Порошенко Украина прошла путь реформ и прочее. Они его явно поддерживают. Политические преследования бывших президентов вообще не очень популярны в мире. Особенно по надуманным поводам. Поэтому я думаю, что западные политики первого звена очень негативно к этому отнесутся», – сказал пропагандист.

По его словам, Западу нужны очень весомые аргументы, чтобы уголовно преследовать Порошенко.

«Пока то, что предъявляет Портнов, настолько высосано из пальца, что серьезные западные люди никогда в это нее поверят. Запад не будет потакать Портнову в преследовании Порошенко. Подтролливать Порошенко – это возможно. Серьезные обвинения должны быть серьезными, а не в стиле «объявил военное положение чтобы узурпировать власть» и так далее. И Зеленский понимает, что когда-нибудь наступит день, когда он сам станет бывшим президентом», – сказал Арестович.

Отметим, что по заявлениям экс-замглавы администарции президента Украины, юриста Андрея Портнова против Петра Порошенко возбужден ряд уголовных дел