01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский не хуже Порошенко поднаторел выдавать «зрады» за «перемоги» – Карасёв


Бывший президент Украины Петр Порошенко создал парадигму о том, что «Минск-2» – это «перемога», а не акт о капитуляции, и новый президент Владимир Зеленский продолжает линию своего «попередника».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я помню, ко мне в 2015 году, после подписания «Минска-2», приезжали журналисты германского журнала «Steppe» и брали интервью. Корреспондент задаёт вопрос: «Почему вы не выполняете Минские соглашения? Вы же проиграли войну, вас же разгромили». А я отвечаю: «Поедете и расскажете это в Киеве».

«Минск-2» был воспринят не как поражение, хотя фактически «Минск-2» был поражением. Уже тогда надо было подписать документы. Потому что войска или дальше пойдут, или остановятся. Да, подписывали фактически под дулом.  Если бы не подписали, то пошли бы дальше, и жертв было бы больше. Но это было воспринято не как поражение, а как героический поступок» – рассказал Карасёв.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский и новая власть продолжают линию Порошенко.


«А Донецкий аэропорт и киборги? Это фактически трагедия людей, которых оставили, но это подали как акты большого героизма и потом снимали кино. Поэтому, почему мы должны капитулировать, если мы не проиграли?

Капитуляция происходит, когда проиграли, но поскольку в обществе нет понимания или консенсуса о том, что такое было 15-17 февраля 2015 года, что такое Минские соглашения – это капитуляция или мир, или другое дело. Прошлая власть и Порошенко это всё подали как наоборот – акт героизма. И новая власть живёт в этой парадигме», – заключил Карасёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть