Зеленский не хуже Порошенко поднаторел выдавать «зрады» за «перемоги» – Карасёв

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший президент Украины Петр Порошенко создал парадигму о том, что «Минск-2» – это «перемога», а не акт о капитуляции, и новый президент Владимир Зеленский продолжает линию своего «попередника».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, ко мне в 2015 году, после подписания «Минска-2», приезжали журналисты германского журнала «Steppe» и брали интервью. Корреспондент задаёт вопрос: «Почему вы не выполняете Минские соглашения? Вы же проиграли войну, вас же разгромили». А я отвечаю: «Поедете и расскажете это в Киеве».

«Минск-2» был воспринят не как поражение, хотя фактически «Минск-2» был поражением. Уже тогда надо было подписать документы. Потому что войска или дальше пойдут, или остановятся. Да, подписывали фактически под дулом. Если бы не подписали, то пошли бы дальше, и жертв было бы больше. Но это было воспринято не как поражение, а как героический поступок» – рассказал Карасёв.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский и новая власть продолжают линию Порошенко.

«А Донецкий аэропорт и киборги? Это фактически трагедия людей, которых оставили, но это подали как акты большого героизма и потом снимали кино. Поэтому, почему мы должны капитулировать, если мы не проиграли?

Капитуляция происходит, когда проиграли, но поскольку в обществе нет понимания или консенсуса о том, что такое было 15-17 февраля 2015 года, что такое Минские соглашения – это капитуляция или мир, или другое дело. Прошлая власть и Порошенко это всё подали как наоборот – акт героизма. И новая власть живёт в этой парадигме», – заключил Карасёв.