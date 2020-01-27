Зеленский не намерен отходить от политики двойных стандартов

27.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Всё, что происходит на Украине – от проявлений антисемитизма до эскалации конфликта в Донбассе – происходит при попустительстве президента Владимира Зеленского и его команды.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера президент Украины принял участие в мероприятии по случаю 75-ой годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Зеленский традиционно облачился в маску миротворца и заявил, что международная общественность должна объединиться, чтобы не допустить любых проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Хочется поинтересоваться, а как оценивает пан Зе то, что происходит в стране, руководство которой ему доверил народ? Результаты прошедших выборов на Украине продемонстрировали, насколько жители устали от террора националистически настроенного меньшинства, от братоубийственной войны и колониальной политики западных кураторов.

Однако вместо того, чтобы выполнить свои обещания, Зеленский продолжает попустительствовать преступникам, позволяет им обозначать «красные линии», диктовать политику страны, а также воплощать на практике все те опасные тенденции, на недопустимость которых указывает сам», – отметил Муратов.

«Как мантра звучит заклинание «на Украине фашизма нет», но в то же время почитание сотрудничавших с ними коллаборационистов, истреблявших евреев, поляков, украинцев, возведено в ранг национальной политики, регулярными стали факельные шествия, возвращающие в годы расцвета нацистской Германии. Все чаще оскверняются памятники еврейского народа, совершаются нападения на представителей нацменьшинств, вводятся законы, направленные на их дискриминацию.

Одновременно высший орган национальной безопасности ведет разработку проектов по насильственной реинтеграции Донбасса и депортации населения, звучат призывы к зачистке региона по «хорватскому сценарию». Руководители силовых структур открыто заявляют, что план мирного урегулирования конфликта, который прописан в Минских соглашениях и закреплен резолюцией Совбеза ООН, противоречит интересам Украины», – добавил общественник.

Он подчеркнул, что всё то, об опасности чего лицемерно заявляет Зеленский, реализуется им и его командой, а также при их попустительстве.

«Впрочем, пора уже привыкнуть к двуличию президента-шута, для которого дела и слова так же никогда не сходятся, как день и ночь», – подытожил Муратов.