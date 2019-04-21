Зеленский не настроен на диалог с Россией – встреча с Путиным нужна для личной выгоды

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский не настроен на реальный диалог с Россией, о чем дал понять за несколько дней до второго тура выборов президента Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть сейчас такой фон, как будто бы «Зеленский теперь наше всё». Так вот, я хочу сказать по поводу одного из последних его интервью перед выборами по поводу Донбасса: «амнистии нет», «Путин – враг», «переговоров напрямую нет». Какие еще нужно привести аргументы, что какого-то диалога не будет?» – сказал Копатько.

Тем не менее, он считает, что встреча с Владимиром Путиным была бы выгодна для Зеленского для повышения собственного имиджа как политика, с которыми готовы иметь контакт мировые лидеры.

«Он будет повышать планку за счет того, чтобы каким-то образом встретиться с Путиным, потому что это сразу усилит его политический вес. И, очевидно, ключевым вопросом будет Донбасс», – резюмировал эксперт.