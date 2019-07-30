Зеленский не обладает ни волей, ни авторитетом для продвижения минских соглашений – эксперт

30.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа», получившая в Верховной Раде абсолютное большинство, не будут принимать никаких решений для исполнения минских договоренностей и вступать в прямые переговоры с ЛДНР.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно на уровне Верховной Рады, особенно прошлой ненормальной Рады, придумывать различные законы и законопроекты, которые касаются того, чтобы только похоронить Донбасс и вообще «Минск-2», не исполнять ничего.

А ведь, если взять букву того, что написано в Минске 15 февраля 2015 года и подписано всеми сторонами, где Россия является всего-навсего гарантом исполнения минских договоренностей со стороны ДНР и ЛНР, в них сказано: «Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это кто будет исполнять, это будет Россия исполнять? Отводить войска Россия будет? Пятый пункт: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи событиями на Донбассе». Это Россия должна делать?

Поэтому украинская власть и президент лично должны вступить в непосредственный контакт с лидерами непризнанных республик и начать с ними диалог именно по этим вопросам.

Если конституционное большинство выйдет на эти переговоры, начнется какой-то сдвиг в исполнении Минских соглашений, то, безусловно, в этом будет положительный импульс.

Но то, что господин Зеленский уже сказал, и то, что еще скажет, а скажет он одно: что никакого помилования не будет, что никаких минских договоренностей исполнять украинское государство не будет, что в Верховной Раде никакие документы, тем более, если спикером будет господин Разумков, – никакие документы, связанные с исполнением минских договоренностей, приниматься не будут», – уверен эксперт.

При этом, по словам Дудкина, новый украинский президент не обладает реальными полномочиями по управлению собственной армией, которая продолжает подчиняться его предшественнику Петру Порошенко.

«Сегодня господин Зеленский практически абсолютно не влияет на Вооруженные силы, никаким образом. Он может приехать на экскурсию, помыть руки, посидеть на солдатском матрасе, но не более того, то есть в качестве такого наблюдателя-инспектора, блогера. Но основным управлением Вооруженными силами до сих пор занимается и влияет на Вооруженные силы Петр Порошенко», – резюмировал Дудкин.