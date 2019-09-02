Зеленский не оставляет России иного выхода, кроме признания Донецка и Луганска – депутат Госдумы

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Усиление президентской власти на Украине приведет к репрессиям оппонентов, так как Владимир Зеленский сделает все, чтобы угодить своим западным наставникам и построить авторитарную президентскую республику.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит усиление движения к президентской власти за счет авторитарных методов. Сейчас лишают неприкосновенности парламент. Лишают для очень простой задачи, для репрессий любого.

Помимо этого, партию Медведчука сейчас хотят подвести под монастырь под вывеской, что они иностранные агенты. Все совершенно очевидно идет к этому.

Остается найти управу на Юлю, наверное, – а с ней разберутся.

И что мы имеем: зачищенное политическое поле, абсолютно бесправный парламент, авторитарные методы управления.

И вот, с таким багажом получаем президентскую республику, которая вам позволяет обеспечить управляемость для любых процессов.

Нужно будет продать землю, либо по рекомендации МВФ обнулить всю социалку и оставить всех пенсионеров, работяг, матерей на самообеспечение, – то оставят и землю продадут, потому что это будет выгодно западным заказчикам. С ними президент хочет сесть за один стол и беседовать с Путиным», – сказал Парфенов.

Также эксперт призвал российское правительство наконец предпринять решительный шаг и признать республики Донбасса.

«Самое главное в его речи – это участие западных лидеров в переговорах. Если Россия все-таки хочет от Украины, чтобы у нее произошло оздоровление политики в отношении Донбасса, – нравится или нет, придется занимать более смелую позицию и двигаться в сторону признания Донецка и Луганска.

Это единственный способ заставить Украину вести себя по-человечески», – заявил депутат Госдумы.