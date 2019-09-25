Зеленский не подвёл!

25.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Антироссийская речь Владимира Зеленского, озвученная сегодня в ООН, – это лучше, чем фальшивые слова о готовности искать пути мира в Донбассе.

Об этом пишет в своем блоге глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не буду отрицать – сегодняшняя речь Зеленского в ООН меня ничуть не огорчила. Напротив. Я бы встревожилась и расстроилась, если бы он рассказывал о грядущем мире на Донбассе, о возможности остановить вражду между братскими народами, о недопустимости разжигания национализма и оголтелой ксенофобии под маской патриотизма.

Я бы встревожилась тем, что это вранье и фальшивое миролюбие может ввести в заблуждение европейцев, и дать основание для либеральных российских кругов говорить о близости завершения конфликта с Украиной, и под эти разговоры сливать Донбасс.

Но «наши враги нас не подводят», и Зеленский всю речь посвятил обличению агрессора и призывал мировое сообщество объединиться в борьбе с Россией.

Где-то мы уже видели потрясание предметом над трибуной. Ах да, это Порошенко с пафосом доставал якобы российские паспорта, изъятые у ополченцев. Да еще демонстрировал пробитую дверь автобуса, расстрелянного под Волновахой.

А еще раньше в ООН трясли пробиркой с белым порошком.

Все эти примитивные жесты, жалостливые призывы о помощи, натужный пафос в рассказе о погибших – все это похоже на цыганские скороговорки, сопровождающие очередной развод на деньги.

Если кто-то ходит, как утка, крякает, как утка, плавает, как утка, то это, скорее всего, утка.

Если кто-то говорит, как Порошенко, обличает Россию, как Порошенко, призывает к войне с Россией весь мир, как Порошенко, то, если это не Порошенко, то его прямой наследник.

У кого-то остались сомнения по этому поводу?» – отмечает Шеслер.