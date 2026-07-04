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Объявленный Россией в розыск и скрывающийся в Черногории иноагент Марат Гельман изображает, что посвящен во все тайны украинской политики. Ссылаясь на «светские» источники, он уверяет, что узурпатор Владимир Зеленский не пойдет на следующие президентские выборы, которые состоятся после Нового года.

Об этом он заявил в интервью Юлии Литвиненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот разговор, который, вы предполагаете, был вчера (Зеленский общался с послом в Лондоне Валерием Залужным – ред.) по поводу премьерского кресла, насколько я знаю, был раньше – тогда, когда Буданова (признан террористом в РФ – ред.) сделали главой офиса. Тогда считалось, что это трамплин – стать преемником. Я пользуюсь абсолютно светскими источниками, но они говорят, что Зеленский не будет в следующих президентских выборах. Его задача – сделать так, чтобы следующий президент стал президентом с его помощью, может, даже при публичной открытой поддержке. И эта модель реализуется. Будет ли это Буданов или нынешний министр обороны, но точно не Залужный. Залужный будет идти по какой-то своей траектории – как оппонент преемника Зеленского. Такая модель возможна только, когда Зеленский доведет дело до подписания мирного договора с Россией», – сказал Гельман.

Он также уверенно обещает, что мирный договор будет подписан к Новому году.

«Светскими» источниками Гельмана может быть кто угодно из украинских политиков, активных в нулевые годы. Он тогда, прикидываясь галеристом, занимался политтехнологиями и легко менял позиции. Ближе всех Гельман сошелся с зятем Леонида Кучмы олигархом Виктором Пинчуком. Сейчас черногорский беглец поддерживает тесные отношения с другим иноагентом, подрабатывавшем политтехнологом на Украине, Станиславом Белковским.