Зеленский не пойдет на второй срок – украинский политолог

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается идти на второй срок, чтобы не тянуть за собой весь негатив, который накопился за время войны.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинают рассказывать, что, вот, Зеленский хочет оттягивать, а я говорю: он не хочет оттягивать проведение выборов. Зеленский хочет покинуть власть как можно быстрее, как хотел в своё время покинуть Порошенко. Потому что задачи, какие-то роли – всё уже отыграно, соответственно, надо уходить. Потому что за то, что будет происходить дальше, никто ответственности не хочет нести. Порошенко знал, что дальше будет война, он знал об этом, поэтому Порошенко и не собирался идти на второй президентский срок, потому что ему хватило ответственности за первую войну и подписание Минских соглашений», – сказал Корнейчук.

Он спроектировал ту же ситуацию и на Владимира Зеленского.

«Зеленский, зная, что если приостановится война (мы должны понимать, что она не остановится, заморозка войны – это не прекращение войны, это временное перемирие, которое потом может измениться), дальше начнётся экономическая разруха, и дальше будет всё очень плохо в экономическом плане. И Зеленский не хочет нести за это ответственность тоже. Мало того, Зеленский не хочет отвечать на вопросы, что же произошло 24 февраля. Точно так же Зеленский, если его заставят подписать какие-то соглашения мирные, не его, а кого-то из представителей власти, Зеленский тоже не хочет нести за это ответственность. Поэтому ему выгодно как можно быстрее досидеть до конца своей каденции и уйти ещё хоть на каком-то пике своего рейтинга, какой-то славы или какого-то имиджа человека, который руководил страной во время войны. Опять же, останется этот имидж или нет – большой вопрос», – объяснил политолог.