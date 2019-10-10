Зеленский не понимает, как можно впихнуть украинских зэков в «нормандский формат»

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Киев должен привлечь к переговорному процессу в Минске освобождённых в ходе обмена заключёнными с РФ.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос освобожденного в результате обмена радикала из Крыма Владимира Балуха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Группа – это не три человека. Там есть политическая, экономическая, гуманитарная, там очень много групп. Если мы говорим о вопросах политзаключённых, чем занимается гуманитарная группа, то, пожалуйста. Если именно в эту группу, именно об этом вопросе – да.

Но в «нормандский формат», к сожалению, там сидят четыре лидера, я не понимаю, как их можно включить. А по вопросам наших политзаключённых – почему нет, с удовольствием, пускай ребята помогают», – сказал Зеленский.