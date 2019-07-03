03.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Зеленский не поздравил Лукашенко, но позвал в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение Президенту Белоруссии Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Белоруссии, который осенью состоится в Житомире.

Об этом сообщает БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – сказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

На комиссии по подготовке форума в апреле обсуждали вопросы трансграничной торговли.

При этом Зеленский забыл поздравить Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, который отмечается сегодня. Зато это сделал бывший президент Украины Леонид Кучма.

Как сообщает официальный сайт президента Белоруссии, с национальным праздником белорусский народ и главу государства поздравили председатель КНР, президенты России, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, Сингапура, Государства Палестина.

В перечне нет президента Молдавии Игоря Додона, но он разместил свое поздравление в соцсетях.

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