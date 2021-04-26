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26.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленский не рассчитывал на ответ Москвы, когда хамил Путину – Погребинский

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский забыл, что разговаривает со старшим товарищем, когда пригласил российского лидера Владимира Путина на переговоры в Донбасс так, будто бы позвал его на дачу.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все, что сегодня делает Зеленский, ведет к окончательной потере Донбасса.

«Очевидно, что он не рассчитывал на то, что это предложение будет принято. Я уж не говорю о том, что сам факт переговоров с Зеленским под большим вопросом, но и когда он предложил встретиться на Донбассе, причем абсолютно не в дипломатическом тоне.

Примерно так, как мог бы сказать Байден Зеленскому: «Ты приезжай на дачу ко мне, поговорим с тобой». Таким тоном он разговаривал. Просто человек не понимает, люди, которые его учат, они не рассказывают ему, как надо разговаривать вообще со старшими товарищами и так далее.

Поэтому он не рассчитывал… это очередной видосик для галочки, чтобы показать, что он что-то делает для поиска мира. Ничего он не делает для поиска мира. Все, что он делает, ведет в конечном счете к потере Донбасса», – заявил Погребинский.

Ранее руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов заявил, что Зеленский записал https://www.politnavigator.net/zelenskijj-pytaetsya-spasti-svojj-rejjting-za-schjot-populyarnogo-putina.html обращение к Путину, чтобы поднять свой рейтинг после провала переговоров с лидерами Франции и Германии.


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