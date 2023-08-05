Зеленский не рискнёт объявлять провал наступления – Сивков

Владимир Гладков.  
05.08.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия уничтожила более половины подготовленных для наступления украинских танков, однако киевское руководство не собирается менять планы и прекращать смертоубийственное наступление.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уничтожила более половины подготовленных для наступления украинских танков, однако киевское руководство не...

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«На начало СВО на Украине было полторы-две тысячи танков, значительная часть которых находились на хранении. За период проведения этого наступления было уничтожено 415 танков. Общее количество уничтоженных боевых машин и танков за время проведения СВО – около 11 тысяч с небольшим.

Получается, что Украина могла на начало наступления иметь на линии фронта 600-800 танков, не более. Половина или даже две трети этих танков уничтожено», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что Зеленский не прекратит наступление, пока на Украине остаются солдаты.

«Можем сказать одно – Вермахт под Курской дугой прекратил наступательные действия после потери примерно 20% танков. Эти продолжают с упорством, достойным лучшего применения, ломиться в лоб.

Причина тоже очень простая – Зеленскому отступать некуда. У Гитлера была возможность отступать, а у этого – нет.

Сейчас Украина с точки зрения всех норм ведения наступательных действий, выдохлась. И по идее, они должны свернуть наступление, но продолжают вести остатками своих войск. Потому что другого варианта просто не остаётся – объявить, что наступление провалилось, для Зеленского смерти подобно», – резюмировал эксперт.

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