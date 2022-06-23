Зеленский не слушает главкома ВСУ и гонит войска в котлы – возможен ли переворот

Президент Владимир Зеленский пытается изо всех сил выполнить задачу Вашингтона нанести максимальный ущерб России ценой уничтожения Украины.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, Зеленский пытается выиграть время, он ставит перед собой политические задачи. Для него важно как можно больше ущерба нанести России, ее наступающим войскам, соответственно обеспечить выполнение тех целей, которые поставили перед ним западные страны. Для Залужного (главнокомандующий ВСУ – ред.) важна чисто армейская функция – сохранить личный состав, технику, выровнять линию фронта, избежать котлов, поэтому между ними наблюдается конфликт.

Не совсем шоу. Сама Украина предполагалась, как государство, которое должно нанести России максимальный ущерб. Понятно, что выиграть у России она не может, но ее как-то обескровить, сделать более сговорчивой в политическом отношении, в глобальном виде, для достижения компромиссов, она как инструмент может», – рассказал российский политолог Богдан Безпалько.