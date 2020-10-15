Зеленский не смог обеспечить безопасность даже в подконтрольном ему Киеве

15.10.2020, Киев, Игорь Петров

На подконтрольной Украине территории не обеспечивается свобода слова, а потому президент Украины Владимир Зеленский не может говорить о том, что на неподконтрольной территории Донбасса выборы проводить нельзя до передачи границы Украины, поскольку там не обеспечена безопасность.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он поставил вопрос безопасности во время выборов, тогда как этот вопрос в первую очередь касается Киева, украинской власти. Насколько безопасны выборы на территории, подконтрольной Украине? Мы видим, что нападают представители ультраправых, например, на представителей партии Шария, на представителей ОПЗЖ. Нападают на офисы, бьют активистов. А наши правоохранительные органы открывают уголовные дела аж до госизмены просто за пост в Фейсбуке.

Нападают на журналистов, на телеканалы, орган цензуры устраивает проверки, нападают на мирные собрания, в первую очередь на собрания за мир. Вот в чем проблема. И если сначала закроют границу, и на неподконтрольную территорию зайдут представители этих ультраправых формирований, и там начнется все то, что у нас происходит на улицах подконтрольной Украины, то ни о какой безопасности говорить нельзя.

Если говорят о безопасности, то в первую очередь президент как гарант Конституции должен обеспечить эту безопасность – безопасность собраний, выражения взглядов, и на подконтрольной и на неподконтрольной территории когда будут выборы. Это вопрос в первую очередь к господину Зеленскому», – считает Чемерис.