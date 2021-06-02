Зеленский не сможет объяснить народу, чем диктатор Эрдоган лучше Лукашенко

02.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не делает ничего сверхъестественного, а его политика сравнима с политикой турецкого лидера Реджепа Эрдогана. При этом, Турция является партнером Украины, а в отношении Белоруссии Киев вводит санкции.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил депутат Верховной рады, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украине нужно прекратить блокаду Белоруссии, потому что такими действиями она вредит сама себе.

«Пусть Лукашенко со своими проблемами разбирается сам. В любом случае, он у нас помощи не просит. Но мы сами стреляем себе в ногу. И в этом смысле я не могу себе даже представить, как объяснить гражданам Украины, что сделала такого Республика Беларусь и ее лидер – хороший, плохой, пусть он будет действительно последний диктатор в Европе, но это человек, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, это человек, который предоставил свою площадку для переговоров по Донбассу, это человек, который гарантировал, что украинский экспорт нормально идет в Белоруссию, несмотря на то, что Россия ввела многие санкции против украинских предприятий.

Белоруссия к этим санкциям не присоединялась, украинские танки на Донбассе заправляются топливом, производимом на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Но это же критический импорт, даже самые пришибленные ура-патриоты в этом зале должны были хотя бы с этой точки зрения говорить: «Как бы там ни было, ребята, но Украина на первом месте, давайте в первую очередь подумаем об этом». И еще – если мы уж так хотим побороться за демократию и права человека где-нибудь, то давайте озаботимся 30-ю тысячами заключенных в Турции. Лидеры оппозиции в тюрьме, ведущие журналисты в тюрьме, профессора ведущих университетов в тюрьме, массовые репрессии против военнослужащих, пытки, война против собственных граждан другой национальности, против курдов на востоке страны, грубое нарушение территориальной целостности Республики Кипр через создание сепаратистского объединения Турецкая Республика Северного Кипра, вторжение на север Сирии, вторжение на север Ирака, разработка углеводородов в экономических зонах Греции и Кипра. Турции все это сходит с рук. Это наш стратегический партнер. Страна, которая не ввела санкции против России. Разницы, если мы посмотрим объективно, между позицией Белоруссии и Турции относительно России – ноль. Турция – такой же союзник Российской Федерации, да, проблемный, сложный, но и с Белоруссией Москве не всегда легко. Но, по сути, Турция такой же союзник Российской Федерации, как и Белоруссия. Только, почему-то, Турция – это у нас лучший друг, партнер и Эрдоган – главный гость на «Крымской платформе», а Лукашенко – негодяй, подлец и все такое», – резюмировал Волошин.