Зеленский не сумел дорасти до встречи с Путиным

Зеленский не сумел дорасти до встречи с ПутинымНовости Украины
Если президент Украины Владимир Зеленский сможет стать самостоятельным и суверенным руководителем, то в таком случае российский лидер Владимир Путин согласится с ним встретиться.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
Он считает, что встреча, о которой часто говорит формальный глава Украины, возможна только в случае, если Зеленский выйдет на уровень Путина.
«Это не значит, что Украина должна быть такой же по величине, населению, количеству ракет и так далее. Это может быть руководитель скромной по размеру державы, но он должен быть самостоятельным и суверенным руководителем», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».
По его словам , Владимир Путин встречается с президентом Белоруссии .Александром Лукашенко, поскольку тот самостоятелен в принятии решений.
«А какой смысл встречаться с Зеленским? Он не Ганди, чтобы говорить с ним о жизни и философствовать. Если он покажет, что хоть какие-то решения может принимать, то тогда во встрече будет смысл», – резюмирует Жарихин.
Как сообщал «ПолитНавигатор», президент России в ходе «прямой линии» объяснил, почему не видит смысла во встрече с Зеленским.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.