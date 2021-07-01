Зеленский не сумел дорасти до встречи с Путиным

01.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский сможет стать самостоятельным и суверенным руководителем, то в таком случае российский лидер Владимир Путин согласится с ним встретиться.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Он считает, что встреча, о которой часто говорит формальный глава Украины, возможна только в случае, если Зеленский выйдет на уровень Путина.

«Это не значит, что Украина должна быть такой же по величине, населению, количеству ракет и так далее. Это может быть руководитель скромной по размеру державы, но он должен быть самостоятельным и суверенным руководителем», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам , Владимир Путин встречается с президентом Белоруссии .Александром Лукашенко, поскольку тот самостоятелен в принятии решений.

«А какой смысл встречаться с Зеленским? Он не Ганди, чтобы говорить с ним о жизни и философствовать. Если он покажет, что хоть какие-то решения может принимать, то тогда во встрече будет смысл», – резюмирует Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент России в ходе «прямой линии» объяснил, почему не видит смысла во встрече с Зеленским.