Зеленский не тронет Порошенко, чтобы не бить себя по носу – юрист

17.09.2020, Киев, Игорь Петров

Обнародование т.н. пленок Деркача, разоблачающих антигосударственные действия прошлого президента Украины Петра Порошенко, не приведет ни к каким последствиям для него поскольку нынешний президент ничем не отличается от Порошенко и ему невыгодно того преследовать.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что изменилось при Зеленском? Совершенно ничего не изменилось. Я не удивлюсь, если появятся очередные пленки где уже Владимир «будет рад что слышит чей-то голос», – сказала юрист.

Она заметила, хотя Зеленский еще в мае обещал провести расследование на предмет сдачи национальных интересов Петром Порошенко, ничего в этом направлении сделано не было, а недавно по поводу пленок он вообще заявил, что «не позволит украинским гражданам отдельным политикам своих каких-то интересах шатать ситуацию в Америке», то есть компрометировать Джо Байдена, который с помощью Порошенко воровал украинские деньги.

«Не будет никаких действий правоохранителей, потому что как при Порошенко правоохранительной системой управляли иностранцы (и мы слышим это прямо из этих пленок), абсолютно та же история происходит при Рябошапке и Венедиктовой. Как и при Порошенко подымали по внешнему управлению тарифы, точно также поднимаются при Зеленском. Как при Порошенко иностранцы курировали государственные закупки лекарств – теперь полностью будут курировать уже Зеленском.

Как при Порошенко незаконно назначался гражданин Литвы Абромавичус (о чем он прямо говорит на пленках) в «Укроборонпром», так он и продолжает работать при Зеленском.

Зеленскому тронуть Порошенко за пленки – это ударить по собственному носу. Естественно, ничего происходить не будет. Эта тема будет замалчиваться, эта тема будет скрываться потому что на самом деле речь идет об абсолютно зеркальных президентах. Все тот же сапог, все тоже согнутая спина, все тот же щелчок хлыста, только язык который вылизывает этот заокеанский сапог немного сменился, на более молодой. Но не такой проворный как мы слышали на пленках», – сказала юрист.