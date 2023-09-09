Зеленский не уйдет героем – эксперт

Анатолий Лапин.  
09.09.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Президенту Украины не удастся уйти со своего поста «героем» на пике популярности.

В украинской и западной прессе уже началась кампания по его дискредитации – осенью это давление усилится и в СМИ появится масса материалов с коррупционными скандалами.

Президенту Украины не удастся уйти со своего поста «героем» на пике популярности. В украинской...

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Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тренд критики власти, – я полгода назад сказал, что Зеленский не уйдет героем, судя по всему. Стали заметны первые подвижки того, что рукопожатные в посольствах партнеров журналисты и эксперты начали потихонечку устраивать кампанию минусовки действующего президента. Это было совершенно очевидно. Одна из статей в «Украинской правде» 25 апреля, и дальше оно уже пошло по нарастающей. Судя по всему, надо подождать октябрь-ноябрь, поскольку скандал с куртками может показаться детским лепетом по сравнению с тем, что могут выдать на-гора наши «профессиональные антикоррупционеры», – заявил Золотарев.

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