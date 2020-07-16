Зеленский не в состоянии демонтировать режим Порошенко

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Мягкий политик Владимир Зеленский придерживается нейтралитета в высказываниях, однако надеяться, что при его президентстве сдвинется режим, установленный в 2014 году Петром Порошенко, было бы очень наивно.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У тебя должна быть поддержка: не виртуальными голосами, не в соцопросах, а в обществе. Есть население, есть избиратели, есть общество. Общество – это те, кто активны, они выступают против него – они его тоже обвиняли, называли малороссом…

Вы же видите, сейчас его сбивают потихоньку, потому что это угроза «Слуги народа» по отношению к своему электорату и прочему, поэтому пришел он, а у него своей повестки так и не было. Кроме того, что он разговаривает со своим «чертом лысым» или там «Какая разница?» –это не повестка. Нужно понимать, как демонтировать режим, потому что как бы там ни было, но я вам скажу, что с 2014 года Порошенко режим воссоздал, и его теперь трудно демонтировать», – пояснил политолог.

По его словам, режим Порошенко продолжается, просто поменялись люди – они не такие «идеологизированные, патетически пафосные, компетентные», как при предыдущей власти.

«Они другие, но в то же время они демонтировать свой режим и создать новый не могут. Более того, вам нашинковали вашу партию те люди, которые управляют кадровой политикой украинской элиты большей частью – это разные западные фонды, посольства. Конечно, они туда накидали людей, а потом получается следующее: президент говорит одно, а его депутаты – другое.

Теперь вопрос: как это долго продлится? Ни войны ни мира, армию –распустить. Мягкая риторика. Вы видите, что сейчас критикуют офис за то, что он искал там нейтральные слова («та сторона»), а не «оккупанты», как сегодня действует гражданское общество, как оно сейчас поливает Зеленского за то, что он не может назвать вещи своими именами», – подчеркнул Карасев.