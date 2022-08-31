Зеленский не видит Европу тихой гаванью для «хороших русских»

31.08.2022  08:46 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Туризм, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что россияне не должны «пересиживать» войну европейских странах. Именно поэтому им следует запретить выдавать туристические визы в ЕС.

Об этом он сказал во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Блед (Словения).

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что россияне не должны «пересиживать» войну европейских странах....

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«Европа не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу, именно для этого им нужны европейские визы», – сказал Зеленский.

Зеленский считает, что ни одна из стран Европы не застрахована от приезда российских военных, как туристов.

«А однажды получат приказ и станут совсем не туристами. Так не должно быть, и все мы в Европе должны от этого защищаться. Как и те, кто в составе ЕС, так и все другие Европейские страны, потому что российский террор – это одинаковая угроза для всех нас, для всех, кто здесь живет», – добавил Зеленский.

Глава киевского режима считает, что нужно давать убежище только тем беженцам из России, которые не хотят быть гражданами России с нынешним руководством.

«Если мы говорим о бизнесе, туризме, о богатых семьях, которые отправляют своих детей учиться в ваших вузах, если мы говорим о покупке недвижимости и отдыхе, то так нельзя», – добавил Зеленский.

Напомним, сегодня главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят, как включить визы в санкции против РФ, и сделают первый шаг – ЕС может приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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