05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на опережение и первым озвучил тот факт, что родители и брат нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко продолжают жить на неподконтрольной территории, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, такие же украинцы, дефектов у них нет», – сказал Зеленский и попросил не делить людей «на своих и чужих».

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Одновременно, родной брат нового губернатора – Евгений Кириленко – служит в МГБ ДНР.

Павел Кириленко.

Евгений Кириленко.

«С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям», – отметил Зеленский, добавив, что взаимоотношения с братом для Кириленко – «это больной вопрос».

Разница в возрасте между братьями Кириленко составляет два года. Евгений Кириленко зарегистрирован в той же квартире в ныне подконтрольном ДНР городе Макеевка Донецкой области, что и его старший брат Павел – ныне новый украинский губернатор Донеччины.

В базе данных скандального стукаческого сайта “Миротворец” отмечается, что “боевик из бандформирования “Оплот” Евгений Кириленко по состоянию на август 2016 года был рядовым пятой отдельной мотострелковой бригады ДНР”. По информации украинских спецслужб, сейчас Евгений Кириленког служит в МГБ ДНР.

Оба брата до войны на Донбассе работали в украинских силовых органах, однако Евгений перешел на сторону ДНР, в то время как Павел сделал карьеру на украинской стороне.

Павел Кириленко родился на Донбассе. Приказом генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 года он был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Жил в съемной квартире, а затем получил служебное помещение во Львове.

Кандидатура Павла Кириленко среди тех будущих руководителей обалсти, которые президент Зеленский внес на утверждение правительством и уже успешно прошли эту процедуру.

Восемь поданных офисом главы государства кандидатов, в тос числе и Кириленко, 26 июня 2019 получили одобрение Кабмином.

Теперь предстоит указ президента о назначении Кириленко, а пока жокумент не вышел, Донецкую ОГА продолжает возглавлять генерал запаса СБУ Александр Куц. На официальном сайте ДонОДА он числится руководителем области, от его имени там опубликовано и последние официальные заявления и обращения, в частности, поздравления жителей области с Днем Конституции Украины.