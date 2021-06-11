Зеленский не воспользовался предоставленным Путиным шансом выбраться из политической грязи

Новости Украины

европейский союз находится далеко не в том состоянии, чтобы Украина могла рассчитывать хотя бы не теоретические шансы членства в этом объединении.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, давая оценку намерениям Киева стать полноправным членом ЕС.

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«ЕС находится в глубоком экономическом кризисе, а присоединение нищей Украины станет для него катализатором разрушения. Первой и очень важной ласточкой того, что ЕС ожидают непростые времена, стал выход из её состава Великобритании. Потому что Британия намерена вернуть себе былое мировое господство и войти в президиум Новой Ялты, о чём я неоднократно говорил ранее. Поэтому балласт в виде повреждённого коррозией Евросоюза сброшен. А ржавый якорь в виде Украины Европе не нужен и подавно», – говорит Муратов.

При этом он называет европейских политиков «прямыми соучастниками украинских боевиков» за поддержку Киева.

«Президент России неоднократно давал шанс Зеленскому выбраться из политической грязи, в которую тот сам себя втоптал. Но каждый раз комик пренебрегает помощью российского лидера, все больше превращаясь в предателя украинского населения», – подчеркнул наш собеседник.

«Зе-президент даже не думает о мире, он говорит о том, что Украине нужна «сильна и боєздатна» армия, членство в ЕС. Зеленскому выгодна война, потому что в условиях «постоянной российской агрессии», о которой «зеленые» предатели беспрерывно балаболят, нет нужды придумывать оправдания экономическому кризису, который разъедает Украину. «Война всё спишет», – под таким девизом проходит президентство Зеленского», – резюмировал Муратов.