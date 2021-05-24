Зеленский не встретится ни с Байденом, ни с Путиным – пока те не переговорят друг с другом

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

К Украине нет доверия после провоцирования ею обострения на Донбассе весной, и поэтому все вопросы, связанные с ней, будут решаться лишь после встречи президентов США и России, где они будут обсуждаться.

Об этом на канале НАШ заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому и его команде некому винить кроме самих себя в том, что к ним нет доверия, особенно после бряцания оружием и провоцирования войны на Донбассе (что мы наблюдали весной), нет права на эксклюзивные переговоры до того, как договорятся Соединенные Штаты и Россия на встрече Байдена с Путиным.

Я думаю, что ни контактов, ни встречи Зеленского с Байденом, ни контактов и встречи Зеленского с Путиным не будет до тех пор, пока не произойдет эта встреча. И очевидно, что там за нас очень много решат. Я ожидаю, во-первых, что будет дан сигнал связанный с обязательствами по внутренней политике Украины независимо от трактовки войны. Я думаю, что там будут обозначены сроки. Этот год очень динамичен – впереди у России выборы в Госдуму, где будут голосовать жители Донбасса с российским паспортом, и из этого много следует.

Я считаю, что необходим новый регулятор, не разрушающий процесс, но делающий неизбежным правила восстановления социальной, экономической и территориальной целостности Украины в части Донбасса. Это инструмент, которым можно действовать через Совет безопасности ООН. Россия и США – члены Совбеза ООН, они участвовали в подписании Будапештского меморандума как основные подписанты. Плюс ко всему надо учитывать позицию Великобритании, которая в данном вопросе может быть союзником Соединенных Штатов. Плюс к этому позиция Китая, который поддержал Будапештский меморандум. Уже есть механизмы создания институтов разрешение конфликтов. Представим себе дипломатическую миссию Совбеза ООН, представленную как постоянными так и не постоянными членами Совбеза ООН, которая будет работать как миссия по реализации резолюции, которая была принята Совбезом ООН в части Минских соглашений. Я считаю, что если будет запущен этот механизм, то у нас будут сняты все фантастические разговоры о Будапештском меморандуме. У нас будут сняты все разговоры по поводу невыполнения Минских соглашений», – считает политолог.