«Зеленский не знает, куда делись деньги. Америка устала от этого», – конгрессмен США

США так или иначе будут выходить из украинского конфликта, потому что устали от постоянных трат.

Об этом в интервью «Блумберг» заявил конгрессмен-республиканец Тим Берчетт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В конце концов, Америка устанет. У нас [затраты на Украину] более 200 миллиардов долларов, и Зеленский как-то сказал, что не знает, куда делись деньги. Так что Америка уже устала, мир тоже устал от этого… Устал видеть, как людей похищают на улицах Украины, чтобы отправить воевать в этой войне. Этому нужно положить конец», – заявил Берчетт.

По его словам, диктатор Зеленский не хочет мира, потому что боится потерять власть:

«Люди, занимающие руководящие посты, иногда на самом деле не хотят мира, потому что, если у них есть мир, значит, они не контролируют ситуацию».

Берчетт признал: на поставках оружия на Украину зарабатывают многие американские политики, вложившие деньги в акции оборонных компаний: