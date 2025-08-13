«Зеленский не знает, куда делись деньги. Америка устала от этого», – конгрессмен США
США так или иначе будут выходить из украинского конфликта, потому что устали от постоянных трат.
Об этом в интервью «Блумберг» заявил конгрессмен-республиканец Тим Берчетт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В конце концов, Америка устанет. У нас [затраты на Украину] более 200 миллиардов долларов, и Зеленский как-то сказал, что не знает, куда делись деньги. Так что Америка уже устала, мир тоже устал от этого…
Устал видеть, как людей похищают на улицах Украины, чтобы отправить воевать в этой войне. Этому нужно положить конец», – заявил Берчетт.
По его словам, диктатор Зеленский не хочет мира, потому что боится потерять власть:
«Люди, занимающие руководящие посты, иногда на самом деле не хотят мира, потому что, если у них есть мир, значит, они не контролируют ситуацию».
Берчетт признал: на поставках оружия на Украину зарабатывают многие американские политики, вложившие деньги в акции оборонных компаний:
«Показательный пример, мы отправили нашу систему противоракетной обороны в Украину. Мы автоматически пополнили нашу систему в рамках многомиллиардного контракта без участия в торгах. Члены Конгресса, некоторые из них, купили эти акции за две недели до того, как Джо Байден издал этот указ. Прибыль от этого получил не Байден, а члены Конгресса, потому что они владеют акциями».
