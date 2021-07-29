Зеленский неадекватно отреагировал на крестный ход Московского Патриархата в Киеве

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский воспринял состоявшийся в Киеве массовый крестный ход верующих Московского Патриархата на годовщину крещения Руси как атаку лично на себя, и это свидетельствует о неадекватности восприятия им политической действительности.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент наш очень не любит, когда на него давят. Я наблюдал его реакцию на крестный ход, он рассказывает о старушках, о пятидесяти тысячах, хотя любой может посмотреть, что это не так. Мне кажется, это следствие того, что он воспринял крестный ход как элемент давления на себя, что от него что-то хотят, даже не хотят, а требуют через крестный ход, и вот он так остро реагирует. На любые способы давления. Будь то «Демсокира» имени Петра Порошенко под Офисом президента, будь то любой митинг – президент воспринимает очень остро, как инструмент давления на себя, и это для него проблема, потому что такое острое восприятие демонстраций, митингов мешает ему воспринимать адекватно политическую действительность. Иногда он неадекватен в своих характеристиках, потому что он воспринимает это как атаку лично на себя, а не как выражение чьих-то интересов», – сказал политолог.

Церковь вынуждена защищать свои собственные интересы, и крестный ход продемонстрировал, что люди недовольны продолжением антицерковной политики властей, разжиганием вражды на религиозной почве, пояснил эксперт.

«Мы понимаем, что крестный ход выражал интересы УПЦ, которая защищается, потому что до сих пор не отменены антицерковные законы… УПЦ показала свою силу, она показала, что собрала сотни тысяч граждан, причём, не за деньги, они явно выходили за своё. Она показала свои электоральные возможности, политические возможности. Сегодня ни одна партия, включая президентскую, и президент лично не способны собрать такой митинг, каким был крестный ход. То есть это демонстрация силы в какой-то мере, демонстрация того, кто ключевая конфессия в Украине, кто может собрать прихожан. Потому что «ПЦУ» тоже праздновала крещение, и там людей меньше, хотя социологи отдают ей первенство. Очевидно, что эта «церковь» – это религиозное ядро, которое еще формируется, и когда оно сформируется до масштабов УПЦ – вопрос открытый. Ну и определенные месседжи Варфоломею, Римскому Папе в отношении религиозных дел в Украине, реального положения. Мне кажется, президент такие вещи вообще не должен комментировать, или, лучше всего, чтобы он комментировал это нейтрально. Президенту стоило сказать: «да, мы видели много граждан, я равноудален от всех религий, мы будем учитывать мнение всех украинских граждан. Мы никого не разделяем». Вот он сказал бы такую вещь, и не было бы проблем, вообще не было бы никаких вопросов к президенту. Но вот эта тихая религиозная война продолжает раскалывать нашу страну, продолжает создавать серьезные проблемы на иррациональном уровне. Это один из ключевых конфликтов, которые сегодня происходят в нашей стране, и он является имманентной угрозой для её существования», – сказал Руслан Бортник.