Зеленский нелепо оправдывается после оглушительной пощечины от Китая

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Китайский премьер Ли Цян отказался встречаться на полях Всемирного экономического форума в Давосе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило американское издание Politico.

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Отмечается, что отказ стал «ещё одним знаком того, что Пекин поддерживает Москву и не намерен оказывать давление на Россию с целью побудить её завершить войну.

«В итоге Украина так и не добилась от Китая согласия на переговоры, а Зеленский и Ли так и не поговорили. Это последний признак того, что Китай не намерен добиваться прекращения спецоперации президента России Владимира Путина на Украине. Вместо этого он встал на сторону России, поставляя ее войскам материалы для военного использования, которые поддерживают военные действия Москвы, несмотря на давление и санкции Запада», – пишет Politico.

При этом источник издания в администрации США уточнил, что Китай отказался от встречи сознательно, отвергнув запрос Украины, и речь не идёт о простом несовпадении графиков».

Еще один высокопоставленный американский чиновник сказал, что Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной.

Впрочем, Зеленский, пытаясь спасти положение, заявил, что встреча с премьером КНР якобы не соответствует статусу украинского президента.

«Китайского лидера тут нет. Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Здесь нет никаких проблем. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», – высокопарно заявил Зеленский.

Политолог Сергей Марков издевательски прокомментировал оправдания украинского президента.

«Все смеются над Зеленским, который заявил в Давосе, что он не встречался с премьер-министром Китая, потому что его, Зеленского уровень – это только глава Китая Си, а не премьер-министр. Тем более все видели, что только что в Давосе Зеленский встречался и с Госсекретарем Блинкеным, и советником президента США Саливаном. Все понимают, что премьер-министр Китая просто отказался встречаться с Зеленским. И что реальный уровень Зеленского намного ниже уровня премьер-министра великого Китая», – убежден Марков. В тг-канале изгнанного из Зе-фракциив Раде и отправленного в СИЗО депутата Александра Дубинского появился пост, где тот пишет, что «Всемирный экономический форум в Давосе, вместо традиционных и ожидаемых оваций, обрушил на украинскую делегацию холодный душ». «Возможно, такой содержательный прием связан с отсутствием реалистичного плана Украины по ведению войны в 2024 году. Финансировать законную, морально обоснованную, но не подкрепленную реальными расчетами цель в виде «границы 91 года» никто не хочет, потому что ее достижение может превратиться в бесконечность, при конечных ресурсах и политических договоренностях», – считает Дубинский.

По его словам, если запад и даст деньги, то лишь «под конкретные цели, и под понятный объем вложений в достижение этих целей с нашей стороны – в виде количества солдат».

«Не понаслышке знаю, с каким упорством Зеленский отстаивает однажды принятое решение, но это не тот случай. До саммита ЕС остается 2 недели, и если Банковая не услышит сигналов, которые гудят уже прямо в уши, то мы станем свидетелями аналогичному происходящему в Конгрессе спектаклю, где вместо республиканцев будет Венгрия, и финансирование Украины утвердят на год – по 1 млрд в месяц, чего едва хватит на расходы бюджета», – предупреждает депутат.