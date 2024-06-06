Зеленский нервничает и ищет на кого переложить вину за провал, – Мосийчук

«Западные партнеры» Украины видят план окончания конфликта, но с ним не согласен президент Владимир Зеленский, который понимает, чем это закончится для него. Поэтому он нервничает, пытается переложить вину за ситуацию в стране на кого-то другого, что выражается в его последних заявлениях, в том числе на международном уровне.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные партнеры явно, это уже очевидно, видят какой-то свой план окончания войны, приведения к какой-то точке: заморозке, мира, к окончанию кейса военного – это очевидно из того, что происходит в общем. Владимир Александрович и команда зеленых ликвидаторов, они не согласны с этим, потому что окончание или заморозка войны означает начало избирательного процесса. Начало избирательного процесса, в той ситуации, которую мы имеем сейчас, очевидно для них, они это понимают. Они видят внутренние рейтинги, внутренние опросы, которые делают не социологи, а службы соответственные. И они понимают настроения в стране. Поэтому не в их интересах заканчивать военный конфликт. И этот международный трек на прошлой неделе свидетельствует не просто о нервозности, а о желании переложить вину», – заявил Мосийчук.