Зеленский нервно порассуждал об отвлечении Израилем внимания от Украины

Вадим Москаленко.  
03.10.2024 20:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский злобно занервничал на пресс-конференции, когда ему напомнили о том, что события на Ближнем Востоке отвлекают мир от его «плана перемоги».

Особо его зацепило то, что союзники защищают небо Израиля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский злобно занервничал на пресс-конференции, когда ему напомнили о...

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«Мы говорили относительно украинских потребностей в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, как на Ближнем Востоке удаётся защищать жизни людей, благодаря единству союзников. Совместные сбивания иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет.

Более решительности нашим партнёрам в регионе – это то, что необходимо, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и дальше убеждать наших партнёров в необходимости сбивания российских ракет и дронов. Мы очень рассчитываем на обсуждение этого решения. И сейчас перед зимой очень важен результат», – вещал Зеленский.

Позже, отвечая на уточнение журналиста, просроченный президент раздражённо выпалил: «что касается, готовы ли союзники сбивать, работаем с ними – пока что они не готовы».

Однако следующий вопрос ещё больше подлил масла в огонь.

«Тревожит ли вас то, что происходит на Ближнем Востоке, что это отвлекает внимание от поддержки Украины и идеи вашего плана победы?», – издевалась журналистка «Би-би-си».

«Я не могу сказать, что та или иная трагедия, война – отвлекает. Это несправедливо к угрозам на других частях света. Это большое горе. Этот обстрел – это большая трагедия. А то, что уничтожили ракеты, и нет массовых убийств, могу сказать – слава Богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля.

Безусловно, хочется, чтобы и про Украину не забывали. Но лучший вариант, как не забывать об Украине – это предоставлять соответствующее оружие, соответствующее разрешение, мне так кажется. И помогать сбивать вражеские, кстати, те же самые иранские ракеты и дроны точно так же, как они сбиваются над небом Израиля», – цедил сквозь зубы Зеленский.

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