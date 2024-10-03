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Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский злобно занервничал на пресс-конференции, когда ему напомнили о том, что события на Ближнем Востоке отвлекают мир от его «плана перемоги».

Особо его зацепило то, что союзники защищают небо Израиля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили относительно украинских потребностей в ПВО и взаимодействии с соседями. Мы видим, как на Ближнем Востоке удаётся защищать жизни людей, благодаря единству союзников. Совместные сбивания иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет. Более решительности нашим партнёрам в регионе – это то, что необходимо, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и дальше убеждать наших партнёров в необходимости сбивания российских ракет и дронов. Мы очень рассчитываем на обсуждение этого решения. И сейчас перед зимой очень важен результат», – вещал Зеленский.

Позже, отвечая на уточнение журналиста, просроченный президент раздражённо выпалил: «что касается, готовы ли союзники сбивать, работаем с ними – пока что они не готовы».

Однако следующий вопрос ещё больше подлил масла в огонь.

«Тревожит ли вас то, что происходит на Ближнем Востоке, что это отвлекает внимание от поддержки Украины и идеи вашего плана победы?», – издевалась журналистка «Би-би-си».

«Я не могу сказать, что та или иная трагедия, война – отвлекает. Это несправедливо к угрозам на других частях света. Это большое горе. Этот обстрел – это большая трагедия. А то, что уничтожили ракеты, и нет массовых убийств, могу сказать – слава Богу, что есть союзники, которые защитили людей Израиля. Безусловно, хочется, чтобы и про Украину не забывали. Но лучший вариант, как не забывать об Украине – это предоставлять соответствующее оружие, соответствующее разрешение, мне так кажется. И помогать сбивать вражеские, кстати, те же самые иранские ракеты и дроны точно так же, как они сбиваются над небом Израиля», – цедил сквозь зубы Зеленский.